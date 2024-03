Frankrig hæver sikkerhedsniveau efter angreb i Moskva

Frankrig har hævet sikkerhedsniveauet i landet til det højst mulige efter angrebet på en koncertsal i Ruslands hovedstad, Moskva.

Det oplyser Frankrigs premierminister, Gabriel Attal, søndag.

Premierministeren skriver på det sociale medie X, at beslutningen om at hæve sikkerhedsniveauet blev taget på et møde i det franske sikkerhedsråd, som præsident Emmanuel Macron havde indkaldt til.

Det er det faktum, at Islamisk Stat har taget ansvar for angrebet i Moskva, der får Frankrig til at hæve sikkerhedsniveauet.

- Eftersom Islamisk Stat har taget ansvaret for angrebet, og på grund af de trusler, der hænger over vort land, har vi besluttet at hæve Vigipirate (Frankrigs nationale sikkerhedsvarslingssystem, red.) til det højst mulige niveau: nødsituation ved angreb, skriver han.

Frankrig har tre sikkerhedsniveauer, og det højeste kan blive indført straks efter et angreb, eller når en identificeret terrorgruppe bliver aktiv.

Det højeste niveau kan indføres i et begrænset tidsrum, mens der foregår krisestyring. Det medfører en exceptionel mobilisering af ressourcer og spredning af information, der kan beskytte borgerne i en krisesituation.

Mindst 137 personer blev dræbt, da adskillige bevæbnede mænd begyndte at skyde mod koncertgængere i en koncertsal i den nordvestlige del af Moskva fredag aften.

11 mistænkte, herunder 4 mænd, der menes at have været direkte involveret i angrebet, er blevet anholdt.

De fire hovedmistænkte blev angiveligt fanget i den russiske region Brjansk, der ligger på grænsen til Ukraine og Belarus. De er blevet bragt til Moskva, hvor de skal afhøres.

Islamisk Stat i Khorsan-Provinsen (ISKP), der er en udløber af Islamisk Stat, som holder til i Afghanistan og Pakistan, har taget ansvar for angrebet, men russiske myndigheder har endnu ikke kommenteret den påstand.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har i stedet - uden at føre beviser for det - antydet, at der er et "spor", der peger på ukrainsk indblanding. Den beskyldning har den ukrainske regering blank afvist.

/ritzau/dpa