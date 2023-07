Frankrig sløjfer fyrværkeri på Bastilledagen efter uro

Når franskmændene skal fejre Bastilledagen 14. juli kommer fyrværkeri ikke til at spille nogen hovedrolle.

I kølvandet på uroligheder i landet er salg, transport og besiddelse af fyrværkeri i forbindelse med Bastilledagens fejring blevet gjort forbudt. Det oplyser den franske regering søndag i et dekret.

Urolighederne har stået på i Frankrig, siden drabet på en 17-årig i en forstad til Paris 27. juni.

Den 17-årige blev stoppet sin bil af betjente for en færdselsovertrædelse. På et tidspunkt i løbet af betjentenes kontakt med den 17-årige affyrede betjenten skud mod ham.

Lokalt politi forklarede først, at den 17-årigere havde forsøgt at påkøre betjenten. Den forklaring blev dog modsagt af en videooptagelse af episoden.

Videoen viste to betjente, der står ved den stillestående bils side, mens den ene betjent har trukket sit våben og rettet det mod føreren af bilen.

En stemme kan høres på videoen sige:

- Du får en kugle i hovedet.

Betjenten affyrer derefter tilsyneladende sit våben, samtidig med at bilen abrupt sætter i bevægelse. Bilen kører nogle få meter, før den kører ind i noget. Kort efter er føreren død.

Anklagemyndigheden har åbnet en sag mod betjenten, der har udsendt en undskyldning til den 17-åriges familie og udtrykt anger.

Den 17-årige havde afrikanske rødder, og hans død har pustet til en dybtfølt opfattelse i dele af det franske samfund af, at det franske politi har en brutal fremfærd i kvarterer i Frankrig med indbyggere af anden etnisk baggrund end fransk.

Det har manifesteret sig i demonstrationer og uroligheder i hele Frankrig.

Her har fyrværkeri været brugt mod politiet.

- For at forhindre risikoen for seriøse forstyrrelser af den offentlige orden under 14. juli-fejringerne er salg, besiddelse, transport og brug af pyrotekniske artikler forbudt indtil og inklusive 15. juli, lyder det i et dekret fra den franske regering søndag.

Forbuddet omfatter ikke professionelle eller lokale myndigheder, der laver traditionelle fejringer af Bastilledagen.

Den franske premierminister Elisabeth Borne har lørdag fortalt avisen Le Parisien, at regeringen vil bruge "massive ressourcer på at beskytte franskmændene" på den nationale helligdag 14. juli.

Bastilledagen er Frankrigs nationaldag og falder på årsdagen for Stormen på Bastillen i 1789, der blev et symbol for Den Franske Revolution.

/ritzau/AFP