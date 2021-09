Frans af Assisi sad i fangenskab i Perugia i et helt år

Perugia er kendt som en by, der i middelalderen var rig og præget af griske og krigsglade magthavere. Det er umiddelbart svært at forbinde med den katolske helgen Frans af Assisi (1182-1226), der levede de sidste mange år af sit liv i fattigdom og askese og vandrede omkring i Umbrien og prædikede for både mennesker og dyr.