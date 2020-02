Fransk filmpris til Polanski udløser udvandring og protester

I 1978 indrømmede Roman Polanski at have haft sex med en 13-årig pige, men han nægter, at det var voldtægt.

Fransk-polske Roman Polanski vinder prisen som Bedste Instruktør under det franske modstykke til oscaruddelingen, Cesar-priserne, for sin nye film "An Officer and a Spy".

Beslutningen om at tildele prisen til Polanski - som har tilstået, at han havde sex med en 13-årig pige i 1977 - udløste tidligt lørdag udvandringer og store protester ved prisuddelingen.

Flere aktivister stod uden for bygningen, hvor uddelingen fandt sted, og råbte:

- Sæt Polanski bag tremmer!

Instruktøren selv havde meldt afbud til prisfesten, hvor hans nomineringer på forhånd havde skabt røre.

Den 86-årige Polanski har sagt, at han frygtede at blive udsat for "en offentlig lynchning" til uddelingen, og at medierne har forsøgt at gøre ham til "et uhyre".

Frankrigs kulturminister, Franck Riester, har advaret om, at en pris til Polanski "ville være skidt symbolsk, da vi må sige fra over for seksuel og sexistisk vold".

Men Polanski vandt to priser i kategorierne Bedste Filmatisering og Bedste Instruktør.

Da han fik prisen Bedste Instruktør, valgte skuespilleren Adele Haenel at udvandre, mens hun kom med misbilligende tilråb.

Haenel selv har været i centrum for MeToo-debatten i Frankrig, da hun har beskyldt instruktøren for sin første film, Christophe Ruggia, for seksuel chikane, da hun var 12 år gammel.

Roman Polanski flygtede i 1978 fra USA for at undgå straf i den årtier gamle sag.

I en anden sag har den franske model og skuespiller Valentine Monnier i november anklaget Polanski for at have forgrebet sig på hende i 1970'erne.

Filmen "An Officer and a Spy" er baseret på en roman af den britiske forfatter Robert Harris, som har beskrevet retsforfølgelsen og justitsmordet på den franske jødiske officer Alfred Dreyfus i 1890'erne.

/ritzau/AFP