Fransk journalist løsladt to år efter bortførelse af jihadister

Den franske journalist Olivier Dubois, som blev bortført af en jihadistgruppe for næsten to år siden i det afrikanske land Mali, er blevet løsladt.

Det samme er den amerikanske nødhjælpsarbejder Jeffery Woodke. Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Olivier Dubois blev bortført i 2021 fra den nordlige by Gao i Mali. Han kom ikke tilbage til sit hotel efter en frokostaftale 8. april, oplyste Journalister Uden Grænser dengang.

Ifølge mediet France 24 blev han bortført af gruppen Gsim, der er tilknyttet al-Qaeda.

France 24 skriver videre, at han har arbejdet for flere medier, herunder det franske dagblad Libération.

En video, der i 2021 blev lagt ud på sociale medier, viste en tilfangetaget Dubois, som fortalte, at han var blevet bortført.

Han bad familie, venner og de franske myndigheder om at arbejde for at få ham løsladt.

Mandag er han ankommet til Niamey Lufthavn i nabolandet Niger.

- Jeg er træt, men jeg har det fint, siger den 48-årige Dubois i lufthavnen til en gruppe af fremmødte af journalister.

- For mig er det fantastisk at være her. At være fri, lyder det videre fra journalisten, skriver AFP.

Den franske journalist ankom sammen med den amerikanske nødhjælpsarbejder Jeffery Woodke.

Han blev bortført i Niger i 2016 og er ligeledes blevet løsladt ifølge AFP.

Forud for bortførelsen havde 61-årige Jeffery Woodke arbejdet som nødhjælpsarbejder i Niger i 32 år. Det fremgår af støttehjemmesiden Bring Jeffery Woodke Home.

