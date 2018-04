Fransk museum opdager at 60 procent af værkerne er falske

Et museum, der har udstillet værker af kunstneren Etienne Terrus, må sande at det er blevet gevaldigt snydt.

Et mindre fransk museum, der udstiller kunstneren Etienne Terrus værker, har opdaget, at over halvdelen af museets malerier er falske.

For museet, der ligger i det sydlige Frankrig i byen Elne, er opdagelsen en "katastrofe", lyder det fra den lokale borgmester Yves Barniol.

Elne er et mindre samfund med 8000 indbyggere tæt ved byen Perpignan i det sydøstlige Frankrig.

Byen havde netop kunne glæde sig til en genåbning af dets museum efter en omfattende renovering og erhvervelsen af 80 nye malerier.

Men da en historiker blev bragt ind for at reorganisere museets udstilling, stod det klart, at næsten 60 procent af alle museets værker er falske.

- Etienne Terrus var Elnes store maler. Han var en del af lokalsamfundet, han var vores maler, sagde borgmester Yves Barniol fredag om kunstneren, der var født i 1857 og døde i 1922.

- At vide, at mennesker, der har besøgt museet, har set en udstilling, der mest består af falsknerier, det er skidt. Det er en katastrofe for lokalsamfundet, siger han.

Det var historikeren Eric Forcada, der opdagede de falske værker. Ifølge ham var det nemt at se, at værkerne ikke var, hvad de udgav sig for.

- På et af billederne kunne jeg tørre en blæksignatur af, da jeg kørte en hvid handske hen over, siger han.

Eric Forcada alarmerede regionens kulturmyndighed og bad om, at et panel af eksperter kunne bekræfte hans opdagelse.

- På et stilistisk niveau, er det groft. Det lærred, der er brugt, matcher ikke med det lærred, som Terrus brugte. Og så er der nogle anakronismer, siger Forcada.

I alt har det vist sig, at 82 ud af 140 værker i samlingen er falske.

En efterforskning vil nu blive sat i gang for at finde en gerningsmand.

Ifølge kunsthistorikeren kunne værker af Terrus før skandalen blive solgt for omkring 15.000 euro, svarende til over 100.000 danske kroner.

/ritzau/AFP