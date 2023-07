Fransk tv-koncern køber 12 procent af kriseramte Viaplay

Den franske tv-koncern Canal+ har købt 12 procent af aktierne i Viaplay Group.

Det skriver Canal+ på det sociale medie Twitter.

Meldingen kommer, efter Viaplay torsdag offentliggjorde sit regnskab for første halvdel af 2023. Her havde koncernen et underskud på cirka fire milliarder kroner.

Torsdag annoncerede Viaplay også, at koncernen vil fyre 25 procent af sine ansatte.

Siden starten af juni har Viaplay Group, der er noteret på børsen i Stockholm, tabt knap 85 procent af sin værdi.

Nedturen i Viaplay blev kendt i offentligheden 5. juni i år. Her stoppede den daværende topchef, Anders Jensen, med øjeblikkelig virkning.

Samtidig måtte selskabet nedjustere sine forventninger til resten af året fra en forventet salgsvækst på 24-26 procent til 16-17,5 procent.

Det skyldtes blandt andet faldende indtægter fra annoncer.

Den nye topchef, Jørgen Madsen Lindemann, gik herefter forretningen efter i sømmene. Men efter gennemgangen måtte han erkende, at heller ikke de nedjusterede forventninger virker realistiske.

Derfor trak selskabet sine forventninger tilbage torsdag i sidste uge.

Nu lyder forventningerne i stedet på et salg i intervallet 18,5-18,8 milliarder svenske kroner. Det svarer til lige omkring 12 milliarder danske kroner.

Driftsoverskuddet forventes at blive negativt. Det skyldes et forventet tab på selskabets aktiviteter uden for Norden.

Ifølge selskabet er det især faste omkostninger til indhold, der ikke modsvares af tilstrækkelig vækst eller besparelser. Det betyder, at selskabet taber penge.

I forbindelse med halvårsregnskabet torsdag udtalte topchefen desuden, at der "udføres en omgående strategisk gennemgang af hele forretningen med henblik på at overveje alle muligheder".

Mulighederne tæller blandt andet frasalg af aktiviteter, kapitalindsprøjtninger eller et salg af hele koncernen, uddybede han.

Derudover vil selskabet i højere grad fokusere på de nordiske lande og Holland.

Viaplay er en streamingtjeneste, som er tilgængelig i de nordiske og baltiske lande samt Polen, Holland, Storbritannien, USA og Canada.

Koncernen driver streamingtjenesten Viaplay og tv-kanaler som TV3, TV3+ og TV3 Sport.

