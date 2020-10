To franske journalister er alvorligt såret i Nagorno-Karabakh

To journalister fra Le Monde er i kritisk tilstand efter at være blevet såret under beskydninger i enklave.

To franske journalister fra avisen Le Monde er blevet alvorligt såret under kampe i enklaven Nagorno-Karabakh.

Journalisterne er i kritisk tilstand efter at være blevet såret under aserbajdsjanske beskydninger torsdag.

Det oplyser Nagorno-Karabakh-regionens udenrigsministerium.

Journalisterne er blevet opereret af lokale læger og vil senere blive transporteret til den armenske hovedstad, Jerevan.

Kampe mellem Armenien og Aserbajdsjan blev intensiveret torsdag, da den franske præsident, Emmanuel Macron, sagde, at jihadister er blevet sendt til Nagorno-Karabakh i det, han kalder "en ny og alvorlig" udvikling i striden.

Samme dag gentog både Vesten og Rusland deres opfordringer til at standse kampene, der hidtil har efterladt flere end 130 døde i den omstridte region.

