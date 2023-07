70'er-ikonet Jane Birkin er død i en alder af 76 år

Den engelsk-franske sanger og skuespiller Jane Birkin er død i en alder af 76 år.

Det rapporterer de franske medier Le Parisien og BFMTV ifølge nyhedsbureauet Reuters søndag.

Medierne henviser til personer tæt på Birkin.

Hun har i senere år haft helbredsproblemer, der har fået hende til at aflyse koncerter, skriver AFP.

Artiklen fortsætter under annoncen

Birkin var blandt andet kendt for sine forskellige roller og musikalske udfoldelser. Men også for Birkin-tasken og ægteskabet med musikeren og skuespilleren Serge Gainsbourg.

I 1969 udgav hun med Gainsbourg sangen "Je t'aime ... moi non plus" som en duet.

Den havde så kraftige seksuelle undertoner, at den blev forbudt på flere radiostationer.

Om sit stormombruste forhold til Gainsbourg, der i løbet af 1970'erne trak mange overskrifter, har hun udtalt:

"Han og jeg blev et meget kendt par på en mærkelig måde på grund af "Je t'aime", og fordi vi blev sammen i 13 år. Og han fortsatte med at være min ven, indtil den dag han døde. Hvem kunne have bedt om mere?", sagde hun til CNN i 2006.

Birkin havde store filmroller i nogle af 1960'ernes klassikere. "Blow Up" og "Wonderwall" er blandt dem.

Hun var mor til i alt tre børn, blandt andet den berømte sanger og skuespiller Charlotte Gainsbourg.

Datteren har blandt andet medvirket i flere film af den danske instruktør Lars von Trier.

Artiklen fortsætter under annoncen

Historien om tasken, der bærer hendes navn, lyder, at Jane Birkin i 1983 i et fly kom til at sidde ved siden af Jean-Louis Dumas, der ejede modehuset Hermés.

Da hun skulle placere tasken på bagagehylderne, åbnede den sig, og hendes ting røg ud.

Hun beklagede sig over tasken, og Dumas tilbød at lave en til hende.

Det blev til den verdenskendte Birkin-taske, der går for mange, mange tusind kroner den dag i dag.

Birkin blev født i London, men boede i Frankrig, efter at hun sent i 1960'erne blev skilt fra den britiske filmkomponist John Barry.

Hun blev ved med at være en populær figur i Frankrig og blev også kendt for at kæmpe for kvinde- og LGBT-rettigheder, skriver Reuters.

"Dette dødsfald er så trist. Hun var en smuk person," siger den tidligere franske kulturminister Roselyne Bachelot til BFMTV.

/ritzau/