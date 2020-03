Det i forvejen hårdt prøvede Fredericia Teater er gået konkurs. Coronaaflysninger var sidste søm i kisten.

Fredericia Teater har mandag indgivet konkursbegæring.

Det sker, efter at teatret har været nødt til at aflyse mange forestillinger på grund af coronavirus.

Det oplyser Fredericia Teater i en pressemeddelelse.

- Ligesom det er tilfældet for mange andre teatre rundt om i landet, har coronasituationen medført aflysninger af Fredericia Teaters fremtidige forestillinger.

- Aflysningerne betyder væsentligt færre indtægter til Fredericia Teater i hele 2020.

Det er blandt andet musicalen "Shu-bi-dua- 2.0", der er blevet aflyst.

Fredericia Teater har i løbet af året haft svingende billetindtægter. To forestillinger i København førte til et tocifret millionunderskud for teateret.

/ritzau/