”Frederik i flåden. Kronprins, konge og søofficer” sejler sikkert i havn

Frederik den Niende betragtede ikke udelukkende sig selv som konge, men i lige så høj grad som professionel søofficer.

Det fremgår af bogen ”Frederik i flåden. Kronprins, konge og søofficer”, der er den første samlede fremstilling af hans liv som søofficer – skrevet af tre forfattere: ph.d. Rasmus Dahlberg, der er historiker og forsker ved Forsvarsakademiet, ph.d. Søren Nørby, der ligeledes er historiker og forsker ved Forsvarsakademiet og desuden Søværnets Historiske Konsulent, og ph.d. Jakob Seerup, der er inspektør på Bornholms Museum.

Det mest interessante er at følge kronprinsens udvikling fra ”entusiastisk søkadet til søofficer i operativ tjeneste på flådens skibe”. Fra 1947, da han blev konge, ændrede hans rolle i forbindelse med flåden sig til det mere formelle. Han kommenterede det selv sarkastisk på denne måde:

”Jeg faar ingen Kommando mere. Jeg er blevet for fin!”.

Som konge fastholdt Frederik den Niende imidlertid sin kærlighed og nære tilknytning til søværnet.

Nummerpladerne på hans skiftende biler beholdt således det tal, der havde været hans nummer i flåden: 461. Og om bord på kongeskibet ”Dannebrog” tog han fortsat gerne kommandoen og lagde det til kaj ved besøg i danske havnebyer. Desuden fastholdt han venskaberne med kadetkammerater fra søværnet.

Bogen består af ganske korte afsnit sat sammen med et væld af fotos. Netop billedsiden er helt i særklasse. Forfatterne har haft adgang til kongehusets righoldige samling af både private og officielle fotos. Og specielt optagelserne fra kronprinsens unge år giver levende glimt af den kongelige virkelighed bag facaden.

Dronning Margrethe har – fremgår det – i betydelig grad engageret sig i skabelsesprocessen. Og hun knytter undervejs kommentarer til noget af det, der fortælles. For eksempel giver hun udtryk for den opfattelse, at hendes far ikke kunne forestille sig en anden karriere end den, han fik ved søværnet.

Ikke desto mindre fremstilles det som et klart traditionsbrud, at Frederik efter studentereksamen valgte at blive en del af marinen – som søværnet hed indtil 1932. Hans far, Christian den Tiende, var da også imod sønnens valg og prøvede forgæves at overtale ham til at blive officer i hæren. Bogens forfattere mener at spore et element af ungdomsoprør i kronprinsens fastholdelse af sin beslutning.

De tre involverede forfattere har et bud på, hvorfra Frederiks kærlighed til sølivet stammer: Når han og hans bror, prins Knud, som børn sammen med deres forældre var på togt med ”Dannebrog”, kunne de af mangel på beskæftigelse være ”lidt for livlige”. Skibets kommandør besluttede da at skrive dem ind i besætningen – og dermed sætte dem i arbejde. Prinserne lærte – som Frederik den Niende senere sagde – ”at der var noget, som hed pligt”. De mange timers arbejde lagde ifølge forfatterne grunden til, at begge prinser valgte et virke inden for søværnet.

Om tiden på kadetskolen fortæller dronning Margrethe, at tonen kunne være hård:

”De ældre kadetter var ’overbasser’ for de yngre (...), og min far oplevede – fordi han var så høj – at blive kaldt ’den lange javanesiske abekat’, og så fik han én på hver side af hovedet. Det tog han bare med, fordi han godt kunne lide, at det ikke var hans persons anseelse på skolen, der bestemte de andre kadetters syn på ham.”

Den holdning var angiveligt karakteristisk for kronprinsen i flere sammenhænge.

Da han på en øvelse i 1926 gjorde tjeneste på panserskibet – og flagskibet – ”Olfert Fischer”, var en journalist fra Viborg Stifts Folkeblad med om bord. Han rapporterede blandt andet:

”Sommetider, mellem to Vagter, sætter Søløjtnant Kronprins Frederik Grammofonen i Gang. Han ejer et Pladebibliotek af ret usædvanlig Art: Store symfoniske Værker, både klassiske og moderne, indspillede af Europas fornemste Orkestre med berømte Dirigenters Opfattelse (...) Det hænder, at Kronprinsen arrangerer en Koncert i sit trange Kammer, hvor der højst er Plads til tre Tilhørere.”

Plads til kronprinsens medbragte brogede pariser-papegøje, der sad i en trapez, skulle der imidlertid også være. Det ville være en overdrivelse ligefrem at betegne ”Frederik i flåden” som en hyldest til hovedpersonen.

Men det er under alle omstændigheder en meget positiv og respektfuld bog, der bidrager til at fastholde indtrykket af Frederik den Niende som en populær konge og et varmt menneske. Et dybdeportræt er der på ingen måde tale om, men det har vel heller ikke været formålet. Bogen er underholdende og dertil oplysende inden for det felt, som forfatterne har taget sig på at berette om.