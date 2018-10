Fredspris støtter indsats mod seksualiseret vold

Denis Mukwege og Nadia Murad har skabt international opmærksomhed om seksualiseret vold i væbnede konflikter.

Den norske Nobelkomite har bestemt, at Nobels fredspris for 2018 går til lægen Denis Mukwege fra DRCongo og den irakiske menneskerettighedsforkæmper Nadia Murad for deres kamp mod seksualiseret vold anvendt som våben i krig og væbnede konflikter.

Begge prisvindere har gjort en afgørende indsats for at skabe international opmærksomhed mod denne form for krigsforbrydelser.

Denis Mukwege har som læge viet sit liv til at alle ofrenes sag. Nadia Murad er vidnet, som har fortalt om overgreb mod sig selv og andre, hedder det i motiveringen fra den norske Nobelkomité.

Mukwege har brugt store dele sit liv på at hjælpe ofrene for seksualiseret vold i DRCongo, hvor han sammen med sit team har behandlet tusindvis af ofre.

Denis Mukwege blev født i 1955 og blev uddannet som læge i Burundi.

Nadia Murad er en af omkring 3000 yazidi-piger, som blev voldtaget af Islamisk Stat.

- Overgrebene fra de islamistiske jihadister var systematiske og en del af en militær strategi, skriver Nobelkomitéen.

Nadia Murad blev taget til fange i august 2014 i sin hjemby Kocho i Irak af Islamisk Stat. Store del af hendes familie blev henrettet.

Murad blev selv ført til storbyen Mosul, som på det tidspunkt var kontrolleret af Islamisk Stat. Her blev hun holdt i fangenskab og udsat for seksuel vold og tortur.

Murad flygtede fra Mosul i november 2014 og tog til Tyskland. Hun har siden været et talerør for tusindvis af piger og kvinder, som har gennemlevet et IS-fangenskab.

