Fremgang for afghansk skolesystem stoppet

Menneskerettighedsgruppen Human Rights Watch beskrev i en stor rapport i efteråret, at de fremskridt, der skete i Afghanistans skolesystem efter fjernelsen af Talibans styre i 2001, er stoppet.

Rapporten med titlen "Jeg vil ikke være læge og en dag bliver du syg" om pigers muligheder for uddannelse, viste, at en tidligere succeshistorie om de afghanske skoler er forbi.

- Men mange afghanske familier kæmper desperat for at skaffe deres døtre skolegang og uddannelse trods enorme forhindringer, hed det i rapporten.

I dag er det over 3,7 millioner børn i alderen 7 til 17 år, der ikke går i skole. 2,7 millioner af dem er piger.

Fattige har ikke penge til at sørge for at sende deres børn i skole, og omkring en fjerdedel af alle børn hjælper deres familier med at overleve ekstrem fattigdom. Mange piger væver, broderer, tigger eller samler affald frem for at sidde på skolebænken.

/ritzau/