Fremtidens taleradio skal måske kigge på Radio24syvs opskrift

Det vakte stor harme og kritik, da det gamle Radio24syv måtte lukke på grund af nye politiske krav og et nederlag over for ungdomskanalen radio Loud.

Men selv om det er knap fem år siden, at kanalen sendte for sidste gang, skal man ikke lade den gå helt i glemmebogen.

Det mener medieforsker fra Roskilde Universitet, RUC, Mads Kæmsgaard Eberholst.

Radio24syvs ejerskab var splittet op mellem Berlingske Media og People Group og drevet af licensmidler - og netop den model kan være et bud på en attraktiv taleradio.

- Medier er gode til at drive medier, og det er måske noget af det, der var fejlen bag Loud (nu 24syv, red.). Der var en masse mennesker involveret, som havde svært ved at drive medier, siger han.

Det nyere 24syv - som tidligere gik under navnet Loud - gik i luften 1. april 2020, og søndag udløber sendetilladelsen, og kanalen lukker.

Kulturradio Danmark vandt et udbud om at drive en DAB-kanal støttet af skattekroner og bragte radio Loud til verden. Et udbud, som det gamle Radio24syv tabte.

VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti fastlagde dengang et krav om, at en ny indehaver af FM-tilladelsen, som Radio24syv havde kørt på, skulle ligge vest for Storebælt.

Radio24syv meldte pas på at genansøge om sendetilladelsen og søgte i stedet på udbuddet af den nye DAB-kanal, som de senere tabte.

Mads Kæmsgaard Eberholst vurderer også, at en del af de problemer, som Loud og 24syv har stået med, skyldes andet end ejerskabsforholdene.

Kravene om at skulle sende på DAB, og at en stor del skulle være direkte til en specifik målgruppe, de unge, har været en hindring.

- Det er farligt i det mediemarked, vi har, siger han og understreger, at mediebrands skal have flere år til at etablere sig uden for mange bindinger, så man dynamisk kan udvikle sig og se, hvad der fungerer og ikke fungerer.

Som Radio24syv gjorde i sin tid.

Og der er et marked for en radiostation, der kan konkurrere med P1, mener han, og understreger, at det netop var det, som det originale Radio24syv viste.

Mads Kæmsgaard Eberholst forestiller sig, at man fra politisk side belært af erfaringerne fra 24syv ikke vil lade hvem som helst byde ind på en ny sendetilladelse.

- Jeg tror, at man vil stille krav til, hvem der kan byde ind, siger han og nævner etablerede medier og producenter om gode bud.

Podcastproducenten Podimo er ikke et utænkeligt bud, lyder det fra medieforskeren.

