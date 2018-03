Det maniske japperi hober sig op i "Liberty"

3 stjerner

”Liberty” er uforklaret og overforklaret på samme tid. Her, midt i serien, er det blevet svært at engagere sig i fortællingen om, hvorfor det er så svært at være et ordentligt menneske

Kirsten (Sofie Gråbøl) leder og leder, men finder ingenting. For lykken er heller ikke at blive gemt væk på bjerget. Selvom det er for svært at være kone og mor, findes glæden heller ikke som trofæ- hustru.

Kirsten stak af fra familien, men har ikke fundet sig selv. Da tulipankongen Leon viser hende en nyskudt buk, er Aske Foss’ kamera mere interesseret i Kirstens blik, der vender sig væk fra det spektakulære syn af dødt dyr. Hele Kirstens sørgelige, selvskabte situation bliver indrammet i ét blik. Det er ”Liberty”, når den er bedst. Når den lader tavsheder, bevægelser, modstillinger formidle karakterernes dårskaber. Nerven ligger i øjeblikkene, ikke i replikkernes tunge, mættede sammensætning.