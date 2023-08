Frivilliges forsøg på at stoppe moshpit til Smukfest-koncert gik galt

En frivillig sikkerhedsmedarbejder forsøgte at stoppe en moshpit til onsdagens hiphopkoncert med Lamin på Smukfests scene "Teltet".

Det gik ikke helt som planlagt, da de festglade unge mennesker ikke respekterede påbuddet.

Jeppe Karlskov på 28 år er en af de omkring 4700 frivillige, som står for sikkerhedsberedskabet på musikfestivalen.

En moshpit er en koncertseance, hvor folk spreder sig ud i en cirkel, og når musikken når klimaks, stormer folk mod midten og hopper ind i hinanden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Smukfest har forbudt moshpits til koncerterne for flere år siden.

- Der var i hvert fald ikke nogen, der respekterede, at jeg stod derinde og prøvede at stoppe moshpitten. Og det resulterede faktisk i, at den startede, fortæller Jeppe Karlskov til Ritzau.

Iført en grøn vest forsøgte han sammen med en kollega at neddrosle den vilde stemning, men da tiden var inde, blev de selv fanget i den vilde dansefest.

Jeppe Karlskov fortæller, at hans kollega forsvandt under moshpitten, og at hun ikke synes, det var en rar oplevelse.

Han tog det dog med et smil og forsøgte i løbet af koncertens gang igen og igen at stoppe urolighederne, men uden held.

Hverken han eller hans kollega kom til skade.

Jeppe Karlskov havde fået at vide, at de så vidt som muligt skulle forsøge at undgå moshpits. Men efter koncerten fik de fortalt af deres overordnede, at de ikke skulle have gået ind i moshpitten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeppe Karlskov giver dog udtryk for, at han gjorde, som han gjorde, da han selv synes, at en moshpit kan være sjov at være i.

Sikkerhedschefen på Smukfest, Thomas Rydahl, mener, at man også kan kalde det en dansecirkel i de rette situationer.

- Vi har valgt at sige, at det er forbudt. Det gør man også branchemæssigt, siger Thomas Rydahl.

Men selv om det er forbudt, er det ikke altid nødvendigt at stoppe, mener han.

- Vi har set nogen, der har prøvet at lave pits til Birthe Kjær og Medina, og der stopper vi det. Det gør vi i princippet hver gang.

- Men kan vi se, at der ikke er nogen umiddelbar fare, så kan der også ske det, at hvis man går ind og stopper det med magt, så kan vi ende i en situation, der er værre, end hvis vi lader den danse ud af sig selv, fortæller sikkerhedschefen.

/ritzau/