G7 vil med langsigtede forpligtelser beskytte Ukraine

En erklæring om sikkerhedsforpligtelser mellem G7-landene og Ukraine ventes at blive offentliggjort onsdag, mens et Nato-topmøde er i gang.

Det siger Det Hvide Hus' rådgiver for europæiske anliggender Amanda Slot onsdag morgen dansk tid.

"Denne multilaterale erklæring vil sende et stærkt signal til Rusland om, at tiden ikke er på deres side," siger hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Flere regeringsledere har også varslet, at en erklæring om sikkerhedsforpligtelser er på vej.

Den britiske premierminister, Rishi Sunak, siger i en meddelelse, at "vi øger vores formelle aftaler om at beskytte Ukraine på lang sigt".

I meddelelsen fra den britiske regering står der ifølge Reuters:

"Erklæringen, som ventes at blive underskrevet af alle G7-medlemmer, vil angive, hvordan allierede vil støtte Ukraine over de kommende år for at stoppe krigen, afskrække og være et modsvar på ethvert fremtidigt angreb."

Erklæringen ventes at blive en ramme, hvorunder de enkelte lande senere kan lave bilaterale aftaler med den ukrainske regering om våbenleverancer. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den ventede erklæring kommer, efter at sikkerhedsalliancen Nato tirsdag skuffede Ukraine ved ikke at komme med en egentlig invitation til at blive medlem af Nato, men gav løfter om at blive knyttet tættere til alliancen. Der kommer heller ikke en konkret tidsplan.

I forbindelse med topmødet kom Tyskland og Frankrig dog med nye løfter om våbenleverancer, blandt andet langtrækkende missiler fra Frankrig.

Trods våbenleverancerne kom Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, med en stærkt kritisk meddelelse på sociale medier ved Nato-topmødets begyndelse.

Her kaldte han situationen for "absurd".

"Det er uhørt og absurd, hvis der ikke gives en tidshorisont, hverken for invitationen eller Ukraines medlemskab," skrev Zelenskyj.

"Imens tilføjes vage formuleringer om "betingelser" for blot at invitere Ukraine," skriver han videre.

Onsdag er Nato-topmødets sidste dag.

G7-gruppen består af USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Canada.

/ritzau/