Gå aldrig i seng uden at være småsnalret

5 stjerner

Morten Leth Jacobsens kompromisløse fortælling om den virkelige figur Drakenberg er underholdende og tidløs

Hvem er Drakenberg, spørger du? Jo, han er den Grundtvig-lignende mand afbilledet på Morten Leth Jacobsens romanforside, og han levede fra 1626 til 1772 og opnåede dermed en ganske imponerende alder af 146 år. Eller sådan sagde man i hvert fald i Christian Jacobsen Drakenbergs samtid. Sandheden bag er lidt mere indviklet, og i den fiktionaliserede version af Drakenbergs liv og levned forklarer han selv sin alderdom således: ”Jeg sagde engang til kongen, at hemmeligheden bag Drakenbergs lange liv er aldrig at gå i seng uden at være småsnalret. Jeg sagde: Deres Majestæt, siden De spørger, så er jeg aldrig gået til køjs uden en god rus. Ikke i de sidste hundrede år, i det mindste.”

Morten Leth Jacobsens nye roman om den virkelige figur Drakenberg er lige så underholdende, som han sikkert selv har været. Han ernærede sig nemlig gennem sin historiefortælling, både hos høj og lav, men rejste også verden rundt som sømand og blev taget til fange af ”barbariet”. Han havde moral som en byrotte, og mange af de emner, han i bogen udbreder sin holdning til – eksempelvis voldtægt af socialt set laverestående kvinder og drab begået i arrigskab – er mildest talt provokerende set med nutidens øjne, men sådan er det jo.