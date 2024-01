Gade i Paris får navn efter David Bowie

Bystyret i Paris vil navngive en ny gade efter rockmusikeren David Bowie - otte år efter sangerens død. Embedsmænd fra bystyret i den franske hovedstad siger, at "Rue David Bowie" bliver officielt indviet mandag.

Den ligger i det 13. arrondissement i den centrale del af byen.

Området er multikulturelt og præget af både klassiske bygninger og moderne højhuse.

Det bliver ikke nødvendigt at sløjfe et andet gadenavn for Bowies skyld, da gaden er nyopført i forbindelse med byfornyelse i området. Den har også omfattet det modernistiske bibliotek François Mitterrand.

Gaden er omkring 50 kilometer lang og blev af byplanlæggerne kun omtalt ved den tekniske betegnelse "VoieDZ/13", hvilket Bowie måske havde syntes om, da han selv anvendte titler som "TVC15" og "5:15".

Bowie, som døde den 10. januar 2016 af leverkræft, ville være blevet 77 år på mandag.

Han anses for at være en af de mest indflydelsesrige samt bedstsælgende musikere i det 20. århundrede. Han genopfandt sig selv kunstnerisk mange gange i sin karriere, som tog fart i 1969 med hitsinglen "Space Oddity".

Blandt hans mest kendte sange og albums er "Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" og "Aladdin Sane" samt kommercielle hits som "Let's Dance" og "China Girl" samt det dystert eksperimenterende værk "Low".

Paris havde ikke den store betydning i Bowies liv sammenholdt med London, Berlin og Los Angeles, men den franske avantgarde inden for teaterkulturen havde indvirkning på hans visuelle stil.

Bowie har stadig mange fans i Frankrig, og indvielsen af den nye gade mandag følges op med med en hyldest til Bowie om aftenen i bydelens rådhus, hvor der også åbnes en Bowie-udstilling.

/ritzau/AFP