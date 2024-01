Gæster fylder Christiansborgs slotsplads før tronskiftet

Folk strømmer til slotspladsen foran Christiansborg, hvor der søndag klokken 13.00 er fyldt med mennesker på selve pladsen.

Menneskemængderne har taget plads både på selve slotspladsen og på gaderne langs kanalen og strækker sig over til Holmens Kirke.

Ritzaus udsendte på stedet fortæller, at slotspladsen er fyldt, og at det hverken er muligt at komme frem eller tilbage på pladsen foran Christiansborg.

Københavns Politi skriver på det sociale medie X, at der er stor trængel omkring slottet. Herfra skal statsminister Mette Frederiksen (S) klokken 15 fra balkonen proklamere tronskiftet med kong Frederik ved sin side.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Grundet den store folkemængde begynder vi nu at lukke ned for adgang til Slotspladsen fra Stormbroen, Holmens Kanal, Knippelsbro og strøgsiden.

- Vi anbefaler derfor, at man går frem til pladsen via Havnesiden, hvilket vil sige Tøjhusgade og Rigsdagsgården m.m., skriver politikredsen.

Selve tronskiftet sker i Statsrådet på Christiansborg klokken 14, når dronning Margrethe underskriver erklæringen om sin abdikation.

Her mødes dronning Magrethe, kronprins Frederik, prins Christian og regeringens ministre samt statsrådssekretæren.

En time senere proklamerer statsministeren tronskiftet. Derefter taler kong Frederik for de fremmødte og alle dem, der følger med i fjernsynet.

/ritzau/