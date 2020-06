Gæsterne vender tilbage til genåbnet Tivoli

Ved genåbningen af Tivoli i København har antallet af gæster været på niveau med en normal mandag.

Antallet af besøgende i Tivoli i København er stort set det samme som på en almindelig mandag.

Det siger Tivolis administrerende direktør, Lars Liebst, i forbindelse med parkens genåbning mandag eftermiddag.

- Foreløbig er det gået rigtig godt. Der er mange glade mennesker i alle aldre, både børnefamilier, forretningsfolk og pensionister.

- Det er, lige som det skal være, siger Lars Liebst.

Han uddyber, at parkens gæster har taget godt imod de tiltag, der er indført i forbindelse med genåbningen.

Blandt andet har forlystelsesparken lavet en app, hvor man kan booke ture i forlystelserne samt købe billet.

Lars Liebst uddyber, at genåbningen betyder meget for Tivolis økonomi, som stadig vil være udfordret af restriktioner og fraværet af turister.

- Men det betyder også noget for den forståelse vi har med, at vi skal være en del af København og Danmark.

- Vi er Danmarks største turistattraktion, og når Danmark åbner op, så foregår det ved, at også Tivoli åbner. Så det går fint hånd i hånd, siger Lars Liebst.

Mandag åbnede Legoland ved Billund ligeledes for besøgende.

Her har man dog valgt at åbne parken for 1500 gæster med sæsonpas for at sikre, at gæsterne kan holde afstand.

Derudover har man nedsat kapaciteten på nogle af parkens forlystelser.

Ifølge Christian Woller, direktør i Legoland, har parkens gæster taget godt imod tiltagene i genåbningen.

- Folk er vænnet til nogle af de ting, som vi har indført af foranstaltninger, siger Christian Woller.

Han ser gerne, at restriktionerne for udenlandske turister bliver lempet, da Legoland i høj grad lever af turister fra udlandet.

Christian Woller håber, at parken hen over sommeren vil nå op på omkring halvdelen af det normale antal gæster.

