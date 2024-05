Gak afgør forskellen på dansk Eurovision-ekstase og finalefiasko

90'er-tramp fra Holland, alternativ rock fra San Marino og et mix mellem metal og folkemusik fra Norge.

Der er flere opsigtsvækkende optrædener i årets internationale melodigrandprix. De står i kontrast til den strømlinede danske sang "Sand", som Saba synger.

Det kan være til Danmarks fordel og sikre os den første finaleplads i fem år. Men vi kan også risikere at ende ude i glemslen, hvis seerne går efter det gakkede. Sådan lyder vurderingen fra journalist og grandprixkender Ole Tøpholm, der igennem mange år har kommenteret Eurovision for DR.

Det er nemlig suverænt seerne, som bestemmer finalefeltet.

- Bortset fra få gange har vi været fagjuryernes kæledægger. Men vi har svært ved at levere en etter hos seerne, siger Ole Tøpholm og fortsætter:

- Vi ved, at seerne har et andet fokus end fagjuryerne. Man var nødt til at genindføre fagjuryerne - simpelthen for at holde en musikalsk rød tråd. Ellers ville det blive det rene cirkus til sidst.

Fagjuryerne bestemmer halvdelen i den grande finale.

Det var deres bedømmelse, der sidste år sikrede Sverige Eurovision-sejren efter Loreens stilsikre optræden og ikke Finlands bombastiske bud, der ellers var seernes favorit.

Efter fire år uden en finaleplads iværksatte DR sidste år et analysearbejde i håbet om at bryde stilstanden.

De otte sange, som blev udvalgt til Dansk Melodi Grand Prix, var udpeget ud fra mantraet om kærlighed ved første lyt kombineret med en stærk vokal og performance.

Det har Saba og "Sand", mener DR's grandprixchef, Erik Struve Hansen.

- Der er ikke noget, vi hellere vil - tro mig - end at komme i finalen. Men der er så mange forskellige faktorer, som spiller ind. Der sker nogle gange et paradigmeskifte i musikken, som er svære at forudsige. Og i år er der ret mange gakkede sange med, konstaterer Erik Struve Hansen.

- Der er flere, der kommer med en ordentlig gymnastikopvisning, mens de synger. Vi kommer med en mere klassisk performance og popsang, som vi stadig synes, er moderne og virkelig stærk. Den håber vi, kan skille sig ud, når det kommer til stykket.

Kigger man på bookmakernes samlede oversigt, balancerer Danmark lige nu mellem Eurovision-ekstase og finalefiasko.

Saba tror på triumfen.

- Det er en stærk semifinale, vi er i, konstaterer hun og vurderer, at den sidste finaleplads nok står mellem hende og Estland.

- Jeg tror godt, vi kan slå dem af pinden, siger det danske håb.

37 lande stiller op i årets grandprix. Men der er kun plads til 26 i finalen, så feltet skæres ned i to semifinaler.

I den første semifinale tirsdag blev de første 10 finalister fundet ud af 15 kombattanter, mens 16 lande - heriblandt Danmark - kæmper om de resterende 10 pladser torsdag aften.

Spanien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Italien er direkte i finalen, da de betaler den største del af gildet. Og så er sidste års vindernation, denne gang Sverige, også garanteret en plads.

Både semifinalen og finalen sendes på DR1 live fra Malmø Arena i Sverige.

