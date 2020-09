Game of Thrones-skuespiller er død - 82 år

Diana Rigg er blandt andet kendt fra sin rolle som Olenna Tyrell i tv-serien Game of Thrones.

Den britiske skuespiller Diana Rigg er død. Hun blev 82 år. Det skriver BBC.

Diana Rigg er blandt andet kendt fra tv-serien Game of Thrones, hvor hun spillede rollen som Olenna Tyrell.

Som ung spillede hun Bond-baben Tracy i filmen "On Her Majesty's Secret Service" fra 1969.

På dansk er filmens titel "Agent 007 i Hendes Majestæts hemmelige tjeneste".

Tracy er den eneste kvinde, der nogensinde er blevet gift med James Bond i rækken af Bond-film.

Diana Rigg fik sit store gennembrud i den originale "The Avengers" tv-serie, som blev sendt fra 1965 til 1968.

Her spillede hun den karatesparkende og læderklædte hemmelige agent Emma Peel, som gjorde hende berømt.

Siden har hun haft en lang karriere på de britiske teaterscener, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det er med stor sorg, at vi annoncerer, at Dame Diana Rigg er død fredfyldt tidligt i morges, siger hendes agent, Simon Beresford, i en pressemeddelelse. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Hun var hjemme med sin familie, som har bedt om at deres privatliv respekteres i denne svære tid.

Han betegner Diana Rigg som "et ikon inden for teater, film og tv".

Diana Riggs er død af kræft, oplyser hendes datter, Rachael Stirling, ifølge Reuters.

- Hun døde af kræft, der blev diagnosticeret i marts, siger datteren.

- Hun brugte sine sidste måneder til med glæde at reflektere over sit ekstraordinære liv, der var fyldt med kærlighed, latter og en stor stolthed over sin profession. Jeg vil savne hende mere end ord kan udtrykke.

Den britiske dramatiker Tom Stoppard, der blandt andet er kendt for at have skrevet manuskriptet til filmen "Shakespeare in Love", mindes i en pressemeddelelse sin tidligere kollega.

- Halvdelen af sit liv var Diana den smukkeste kvinde i rummet. Men hun var vant til at blive kaldt en guttermand, skriver han.

- Hun gik altid til arbejdet med ærmerne rullet op og med et smil til alle. Hendes talent var lysende.

/ritzau/