Garvet uddannelseschef på Gyldendal bliver ny direktør for forlaget

Hanne Salomonsen er onsdag blevet udnævnt som ny administrerende direktør for forlaget Gyldendal.

Det oplyser Gyldendal i en selskabsmeddelelse.

51-årige Hanne Salomonsen har været konstitueret administrerende direktør siden 1. september i år, hvor bestyrelsen opsagde samarbejdet med Morten Hesseldahl.

Han blev fyret oven på et regnskab, hvor bestyrelsen gav udtryk for, at den økonomiske udvikling har været dårligere end ventet, og at det ikke har været tilfredsstillende.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hanne Salomonsen har været på Gyldendal i mange år.

Ifølge MediaWatch har hun siden 2008 stået i spidsen for Gyldendal Akademisk, som i 2012 blev til Gyldendal Uddannelse.

Det første skridt på den nye post bliver ifølge Hanne Salomonsen at få økonomien tilbage på sporet.

- Vi skal derfor i første omgang styrke vores kerneforretning yderligere ved at lægge vores energi og udviklingskræfter der.

- Vi ønsker en generel fokusering af forlagets aktiviteter, så vi gør det, vi er bedst til: At udgive litteratur og læremidler af høj kvalitet og få det ud at leve på markederne, lyder det.

Hun kalder det "en ære og et privilegium" at blive betroet "opgaven med at forvalte Gyldendals arv".

/ritzau/