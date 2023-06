Genbrugsglas sparede Roskilde Festival 20 ton engangsplast

20 ton engangsplast.

Så meget sparede Roskilde Festival sidste år ved at bruge genanvendelige glas i stedet for engangsglas.

Det fortæller bæredygtighedschef på årets festival Sanne Stephansen.

- Vi indførte genbrugsglas både med et ønske om at komme mere af affaldet til livs, men også fordi vi ønsker at påvirke adfærd og udvikle løsninger, så genbrug bliver bedre end engangsforbrug, siger hun.

Roskilde Festival huser 130.000 deltagere. Derfor er det mange drikkeglas, der bliver brugt i løbet af ugen. Tallet er på svimlende 1,5 millioner.

Men måske kunne tallet have været mindre. For det har ifølge Sanne Stephansen været "en stor mundfuld" at implementere, selv om projektet har været under vingerne siden 2019.

- Jeg kan godt forstå, at der var noget forvirring sidste år. Det var svært at finde information om, hvordan løsningen hang sammen, hvor og hvordan man kunne aflevere sine glas tilbage og den slags.

- Selv om vi havde informationen, var vi måske ikke så gode til at viderebringe den. Det er noget af det, vi arbejder med i år, siger hun.

For løsningen er ikke bedre end de systemer, som udvikles til den, siger Sanne Stephansen.

- Vi skal blive bedre til at tænke distribution, logistik og alt det, der ligger bagved, så vores boder og deltagere får en god oplevelse.

- Det gælder både i forhold til de frivillige i boderne, så de ved, hvordan det skal håndteres, og de kan videreformidle det til deltagerne. Det skal også være noget, som deltagerne selv kan opsøge, hvis de ønsker det, siger hun.

Det fungerer på den måde, at man betaler fem kroner for et glas. Og hvis man passer godt på det, behøver man ikke at købe flere glas i løbet af festivalen.

- Man kan bytte det til et nyt glas, eller man kan få det, som vi kalder en "token" ind på sit armbånd, så man ikke skal betale for et nyt glas, når man kommer tilbage igen næste dag, siger Sanne Stephansen.

Når du er helt færdig med at anvende glasset, kan du returnere det og få en krone tilbage. De resterende fire kroner er med til at finansiere løsningen.

Det er en del af tiltag, som skal gøre festivalen mere bæredygtig.

Frem mod 2024 vil festivalen reducere den totale affaldsmængde med 30 procent i forhold til 2019. Det svarer til en total affaldsreduktion på 600 ton. Det er desuden målet, at genanvendelsen skal øges til 55 procent.

I år gør festivalen det blandt andet ved at øge fokus på grøn energi. Der er flere eldrevne køretøjer i opbygningen og afviklingen af festivalen.

Også maden er blevet mere klimavenlig.

- Vores mad og drikke skal gerne være økologisk, og vi sætter fokus på omstillingen fra animalske produkter til en mere planterig kost gennem både planterige menuer, forskellige begivenheder og oplevelser på pladsen, siger Sanne Stephansen.

Og det er vigtigt, at festivalen minimerer sit eget miljømæssige aftryk, men noget er lige så vigtigt:

- Jeg tror, at det største potentiale ligger i, hvordan vi kan påvirke 130.000 mennesker til, at de derhjemme også kan gøre noget, der bidrager til den grønne dagsorden, siger hun.

/ritzau