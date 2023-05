Gendannet hiphopduo gør comeback på årets Roskilde Festival

Det bliver den gendannede hiphopduo Ukendt Kunstner, der afslutter årets Roskilde Festival.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

Duoen bestående af musiker Hans Philip og producer Jens Ole McCoy meddelte tilbage i 2016, at den trak stikket på ubestemt tid.

- Hvad fremtiden bringer for Ukendt Kunstner, er der ingen der ved, men lige nu føler vi, at det er bedst at stoppe, mens legen er god, skrev musikerne i et opslag på Facebook.

Som et lyn fra en klar himmel udsendte duoen fredag albummet "Dansktop". Ledsaget af ordene "Hej, vi er tilbage" på Facebook.

For første gang siden bruddet går den gendannede duo så på scenen natten til 1. juli på Roskilde Festival.

Det bliver "en spektakulær finale", lover festivalens programchef, Anders Wahrén.

- Ukendt Kunstners lukkekoncert på Arena-scenen bliver den ultimative kulmination på otte dage med fejring af det unikke fællesskab, der findes på Roskilde Festival, siger han.

- Deres nye album markerer en ny æra, og det er på Roskilde Festival, at man for allerførste gang kan opleve det live, siger programchefen.

Ukendt Kunstner har tre albums bag sig og hittede i 2010'erne med numre som "Neonlys", "Gennem Byen" og "Fucking Nummer".

Duoen vandt prisen som Årets Danske Gruppe ved Danish Music Awards 2014.

Roskilde Festival oplyser, at man forventer at kunne melde udsolgt til årets festival, der finder sted fra 24. juni til og med 1. juli.

I sidste uge meldte festivalen udsolgt for endagsbilletter til fredagens program.

Hovednavnene på Roskilde Festival 2023 tæller blandt andre Kendrick Lamar, Lil Nas X, Lizzo og Blur.

