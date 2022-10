Geniets ufuldendte requiem blev overdænget med påhit og banaliteter

Som bekendt rummer Köchel-fortegnelsen over Mozarts samlede værker hele 626 numre, og det sidste i den lange række er det ufuldendte requiem, den dødsmesse, som geniet arbejdede intenst på frem til sin død i begyndelsen af december 1791.

Det er under normale omstændigheder en gribende oplevelse at høre dette timelange værk, og det er på sæt og vis forståeligt, at Copenhagen Phil har ønsket at gøre noget ekstraordinært ud af sin fremførelse af et musikhistoriens mest ikoniske stykker. Dette havde man forsøgt at realisere ved at inddrage gruppen ”Third Ear live Podcast”, og allerede inden orkestret havde intoneret de første takter, fik man sine bange anelse bekræftet, da den ene banalitet afløste den anden. Vi fik eksempelvis at vide, at ”man kan simpelthen ikke gennemføre livet uden at dø af det”, og at døden er noget værre møg. ”Hvis man altså kan sige det sådan”, blev der tvivlende tilføjet – men sagt blev det da.