Gennem århundreder blev kvinder holdt ude af kunst – nu fylder det kvindelige blik det meste

En ung kvinde sidder i et køkken og spiser et æble. Hun er klædt i en rød joggingdragt og anbragt i en meget hjemlig position, men samtidig fremstår hun yderst stilbevidst og har masser af makeup på. Hendes blik er rettet direkte mod beskueren og signalerer tydeligt, at hun absolut ikke har tænkt sig at slå det underdanigt ned.