Malou Aamund: Gennem bøger har jeg lært nye sider af mig selv og andre at kende

Malou Aamund er en af dansk erhvervslivs fremtrædende kvinder, og hun oplever ofte, at for mange kvinder ikke får indfriet deres potentiale i karrieren. Det skildrer hun i sin debutroman, ”Maria”

Hvornår og hvordan fik du idéen til at skrive bogen?

Idéen fik jeg for godt 10 år siden. Jeg begyndte oftere at møde kvinder, der følte sig begrænsede af de mange krav, de mødte fra samfundet, familien og dem selv. Jeg så, at der var et stort potentiale, som de havde svært ved at få forløst. Rigtig mange af disse kvinder påtog sig et uforholdsmæssigt stort ansvar på hjemmefronten, som endte med at begrænse deres fremtidige muligheder. Jeg valgte derfor at skrive en roman om dette, fordi jeg altid har været utrolig glad for at læse. Min erfaring er, at det er gennem bøger, jeg ofte har lært nye sider af mig selv og andre at kende, fordi jeg via litteraturen er inde og røre ved nogle dybe følelser og mekanismer.

På hvilken måde er bogen blevet anderledes fra den, som du forestillede dig at skrive?

Den er endt med at blive meget anderledes end udgangspunktet. Bogen er skrevet i to dele, og jeg oplevede, at jeg havde svært ved at skrive anden del. Den handler om en meget selvisk og kompromisløs kvinde, som jeg havde svært ved at forholde mig til. Jeg havde nemmere ved at identificere mig med kvinden i bogens første del, som lader sig fylde for meget af, hvad hun er for andre. Sent i processen valgte jeg at lade kvindernes ægtemænd have de samme personligheder som kvindernes modpart. Så hende, der er meget selvisk, minder om ægtefællen til kvinden i første del, mens kvinden i første del kommer til at dele personlighed med ægtemanden til kvinden i anden del. Det var interessant at opleve, hvor vores sympati ligger, samt hvordan vi ser på de forskellige personlighedstræk ud fra køn, og hvordan vi derved er med til at forstærke kønsstereotyper. Det blev et ønske for mig at vise dette med denne bog.

Hvilken bog har inspireret dig mest i arbejdet med denne bog?

Når det kommer til området omkring kønsstereotyper og ligestilling, har jeg mest læst forskellige fagbøger og forskning. Ret sent i skriveprocessen var der en del af dem, som havde læst bogen, der fortalte, at fortællingen mindede dem om en moderne ”Mrs. Dalloway” af Virginia Woolf. Handlingen foregår hen over én dag, med mange refleksioner, nedslag og associationer i en flydende bevidsthedsstrøm. Jeg havde kun læst Woolfs ”Bølgerne”, men jeg læste så ”Mrs. Dalloway” og kunne godt se, der var fællestræk. Det var ret inspirerende at læse den.

