Gérard Depardieu afviser anklager om voldtægt

Den franske skuespiller Gérard Depardieu afviser de anklager om voldtægt og seksuelt overgreb, der blev fremsat mod ham tidligere i år.

Det skriver han i et åbent brev, der er blevet bragt af Le Figaro, en af Frankrigs største aviser.

- Jeg har aldrig nogensinde misbrugt en kvinde, lyder det.

Det var i april, at det undersøgende medie Mediapart kunne fortælle, at over et dusin kvinder anklagede ham for enten overgreb eller voldtægt.

Visse af hændelserne skulle angiveligt have fundet sted tilbage i starten af nullerne.

- Jeg har kun mit ord til at forsvare mig selv over for mediernes domstol og den lynchning, jeg er blevet udsat for, skriver Depardieu.

En formel efterforskning af skuespilleren blev indledt i 2020, efter at en skuespillerinde anklagede ham for at have voldtaget hende ad to omgange i 2018.

Hun hævdede, at det skete i hans lejlighed. På tidspunktet var hun 22 år.

Flere af hændelserne skulle ifølge avisen The Guardian i øvrigt være sket under optagelserne på tv-serier og film som Netflix' "Marseille", "Dumas" og "Big House".

Da anklagerne først blev rejst, afviste Depardieu dem gennem sit advokatfirma Cabinet Temime, der beskrev dem som subjektive og baseret på morale skøn.

Depardieu er en af Frankrigs mest kendte skuespillere - men også en af de mest kontroversielle.

Han har blandt andet erklæret sin loyalitet til Rusland trods invasionen af Ukraine.

Desuden blev han i 2011 anklaget for at have tisset i kabinen på et fly, før det lettede.

74-årige Depardieu har blandt andet spillet med i film som "Jean de Florette" og "Cyrano de Bergerac".

For den sidste blev han nomineret til en Oscar i kategorien Bedste Mandlige Hovedrolle i 1991.

/ritzau/AFP