Gigasuccesen Harry Potter kan snart opleves som tv-serie

De verdensberømte Harry Potter-bøger udkommer snart som tv-serie på streamingtjenesten HBO Max.

Det skriver tjenesten i et opslag på Twitter.

Også mediekoncernen Warner Bros. Discovery har bekræftet det i et tweet. Koncernen har tidligere produceret filmudgaverne af Harry Potter-bøgerne.

Hverken HBO Max eller Warner Bros. Discovery nævner udgivelsesdatoen for den kommende serie.

Deres meddelelser kommer 26 år efter, at forfatteren J.K. Rowling udkom med den første Harry Potter bog "Harry Potter og De Vises Sten".

Den udkom som film fire år efter.

Gigasuccesen har siden 1990'erne taget verden med storm, og fansene breder sig i generationer.

Sagaen handler om den unge troldmand Harry Potter, som sammen med sine venner Ron Weasley og Hermione Granger går på troldmandsskolen Hogwarts.

Plottet kredser om Harrys kamp mod Lord Voldemort - en ond troldmand, der forsøger at blive udødelig og styrte den magiske verdens regering.

Den populære bogserie udkom i februar som spil, hvor selve historien finder sted omkring 100 år før Harry Potters tid.

Spillet, der hedder "Hogwarts Legacy", imponerede anmeldere og slog salgsrekorder.

Blandt andet solgte den 12 millioner eksemplarer på to uger, hvilket resulterede i en omsætning på knap seks milliarder kroner.

Det var en lanceringsrekord for Warner Bros. Games, som står bag "Hogwarts Legacy".

Den kommende tv-serie står i skyggen af opsigtsvækkende udtalelser fra skaberen af Harry Potter-universet, J.K. Rowling.

I en række kontroversielle tweets fra 2020 argumenterede hun for, at transkønnede kvinder ikke bør regnes for kvinder, hvilket resulterede i en voldsom storm på Twitter.

Samtidig fik det flere personer til at boykotte alt med relation til Harry Potter-sagaen, men det var ikke nok til at vælte "Hogwarts Legacy" af rekordpinden i 2023.

J.K. Rowling står fortsat ved sine udtalelser. Senest sagde hun i februar, at hun er ligeglad med sit eftermæle.

