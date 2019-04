At læse ”Gilgamesh” i 2019 er måske ikke ligefrem ”det største, der kan overgå et menneske”, som Rilke mente. Men eposset er virkelig en stor oplevelse, der ikke står tilbage for nogen Marvel-film, hvad angår kulørt action, men som også rummer kloge skildringer af venskab, sorg og død. Af menneskelivet, simpelthen