Glemt manuskript får Malmros til at droppe pension og lave ny film

Et håndskrevet manuskript har fået Nils Malmros til at ignorere sin beslutning om ikke at lave flere film.

Den danske instruktør Nils Malmros erklærede for ni år siden, at filmen "Sorg og glæde" var hans sidste film.

Men efter lang tids jagt er han kommet i besiddelse af et håndskrevet manuskript af den færøske forfatter Jørgen-Frantz Jacobsen.

Og det har fået ham til at skifte mening, siger han til Politiken.

- Det var mig, der filmatiserede "Barbara", Jørgen-Frantz Jacobsens eneste skønlitterære roman. Troede man.

- Nu hvor det viser sig, at der åbenbart er et værk mere, er det nærliggende, at det også er mig, der skal tage mig af det, siger han til avisen.

Det var i slutningen af 1990'erne, at Malmros på Færøerne instruerede filmen "Barbara" ud fra Jørgen-Frantz Jacobsens kærlighedsroman af samme navn.

Under arbejdet stødte Nils Malmros på et par sætninger i en bog, som indikerede, at der fandtes et glemt manuskript af den færøske forfatter.

Det var nærmere bestemt i bogen "Det dyrebare liv". Den rummer en brevveksling mellem Jørgen-Frantz Jacobsen og hans ven og fætter William Heinesen.

Fordi den indtil nu hemmelige fortælling ifølge Jacobsen rummede "strengt private" skildringer af levende personer, bad han sin ven gemme værket "velemballeret på det sikrest mulige steder", skriver Politiken.

Og det gjorde Heinesen. Helt frem til sin død i 1991.

Efterfølgende har Nils Malmros ledt med lys og lygte, indtil det i sommeren sidste år lykkedes ham at finde det originale manuskript med titlen "Koh-i-Noor" på Færøerne.

Han fandt det hos William Heinesens søn og arving, kunstneren Zacharias Heinesen.

"Koh-i-Noor" er navnet på en af verdens største diamanter.

Ifølge Politiken er der tale om en lille fortælling på 114 tætskrevne sider. Den handler kort fortalt om et dramatisk selskabsliv på det sanatorium i Vejle, hvor Jacobsen, der var syg med tuberkulose, opholdt sig.

Malmros har skrevet sit manuskript med makkeren John Mogensen, skriver Politiken. En tidshorisont for filmprojektet fremgår ikke.

Blandt flere forfattere deltager Nils Malmros 22. september i et seminar på Københavns Universitet om netop "Barbara".

/ritzau/