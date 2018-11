Gode Mozart-løsninger

5 stjerner

Mozarts mørke ”Requiem” blev matchet med en lys fløjtekoncert

Kan man opføre Mozarts ”Reqiuem” som det eneste programpunkt ved en koncert? Umiddelbart må svaret være ja, for det udødelige værk, som Mozart ikke nåede at blive færdig med, inden han en decembernat i 1791 døde i en alder af blot 35 år, har rigelig tyngde til at stå alene. Men med dets varighed på under en time er det forståeligt, at koncertarrangører gerne vil give et publikum noget i tilskud, spørgsmålet er bare hvad? Der er ikke så mange kompositioner, der tåler at blive sat sammen med det sidste nummer (626) i den lange Köchel-fortegnelse over Mozarts samlede værker.

Københavns Kantatekor havde til opførelsen i Holmens Kirke onsdag aften valgt Mozarts fløjtekoncert nummer 1 i G-dur, et legende og lyst værk, komponeret i Mannheim i 1778 under en længere udlandsrejse. Det viste sig at være en god løsning, for koncerten dannede en fin kontrast til det betydeligt mørkere ”Requiem”, og så gav man de mange fremmødte lejlighed til at høre den unge fløjtenist Maria Steinaa. Hvis navnet klinger bekendt, er forklaringen, at hendes tvillingesøster Eva er DR Symfoniorkestrets (DRSO) fremragende første-oboist. Maria spillede alle tre satser i Mozart-koncerten uden dikkedarer, uden noder, men med en sund og årvågen musikalitet.