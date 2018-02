Gode sceneshows kan blive afgørende til melodigrandprix

Dansk Melodi Grand Prix er mere end en sangkonkurrence. Også showet på scenen er vigtigt, siger ekspert.

Der er dømt glitter, højt humør og festklædte mennesker, når Dansk Melodi Grand Prix lørdag aften sparkes i gang i Gigantium i Aalborg.

Og årets ti deltagere har sat den musikalske barre højt, fortæller kulturredaktør i DR Jan Lagermand Lundme.

- I år er de ti sange virkelig stærke og gode. Siden de blev offentliggjort, har vi modtaget overvældende tilbagemeldinger om, at det er et af de stærkeste felter nogensinde, siger han.

Når deltagerne træder frem på scenen, er det vigtigt, at de har øvet mere end bare sangene, mener Jørgen de Mylius, radiovært i DR og tidligere vært for Dansk Melodi Grand Prix.

- Det er helt sikkert vigtigt, at en sang har showpotentiale. Der skal være lidt for øjnene, fordi synet har meget med den samlede oplevelse at gøre, siger han.

Sangerne bliver bedømt både af seere hjemme i stuerne og af en fagjury, der består af fem medlemmer.

Også bettingmediet betxperten pointerer, at det drejer sig om et godt helhedsindtryk, hvis man skal vinde ekspertstemmerne.

- Det er vigtigt at forudse, hvordan en sang vil komme til udtryk på en scene. Juryen vægter ofte en dygtig sanger og performance, skriver mediet på sin hjemmeside.

I årets danske grandprixfelt er der er både nye og garvede deltagere.

Man kan blandt andre se sangerinden Sannie, som i 1990'erne var kendt under kunstnernavnet Whigfield. Hun stiller op for første gang, og det er med sangen "Boys on Girls".

Til gengæld er det tredje gang, at Ditte Marie, som stiller op med nummeret "Riot", indtager scenen.

Jan Lagermand Lundme håber, at mange vil kigge med hjemme fra sofaerne, når klokken slår 20.

- Mine forventninger til programmet er tårnhøje, fordi det er ti så gode sange. Jeg håber, at alle i Danmark får en fest sammen lørdag. Det skaber fællesskab i Danmark, når alle samles om én ting.

Lørdagens vinder skal repræsentere Danmark ved det internationale melodigrandprix i Portugal i maj.

