Google godkender Trumps sociale medie til sin appbutik

Mangelfuld moderation har ifølge Google været grund til, at Truth Social først nu godkendes til Play Store.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps sociale medie Truth Social godkendes til download i Googles appbutik, Play Store.

Det fortæller en talsmand fra Google onsdag.

Truth Social blev lanceret på den amerikanske version af Apples appbutik App Store i februar. Det sociale medie har ikke tidligere været at finde i Googles Play Store.

Det skyldes, at mediet har haft mangelfuld indholdsmoderation, fortalte en talsperson fra Google i august.

Artiklen fortsætter under annoncen

Google har ligeledes udtrykt bekymring over Truth Social, når det kommer til at overholde Play Stores politikker. Det handler især om politikker om, at indhold ikke må rumme fysiske trusler og opfordre til vold.

Hvis ikke Truth Social kan downloades via Google og Apples appbutikker, er der ingen nem måde at få det til sin smartphone.

De fleste amerikanere med en Android-telefon får deres apps gennem Play Store. Apps kan dog også hentes direkte fra en hjemmeside, men det kræver ofte flere trin og sikkerhedsgodkendelser.

Truth Social blev Donald Trumps genkomst på sociale medier, mere end et år efter at han i en periode var bandlyst fra Twitter, Facebook og YouTube efter et dødeligt stormløb på den amerikanske kongresbygning 6. januar 2021.

Her blev han beskyldt for at poste indhold, der tilskyndede til vold.

Donald Trump var flittig Twitter-bruger, og han havde omkring 89 millioner følgere, da han blev udelukket af mediet.

Ligesom Twitter tilbyder Truth-appen, at brugere kan følge folk og emner, som de finder interessante.

Og mens man på Twitter kan dele sine tanker i et tweet, så vil man på Truth Social kunne dele dem som en "truth", som kan oversættes til "sandhed" på dansk.

/ritzau/Reuters