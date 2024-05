Google lancerer opdateret AI-chatbot med dansk sprog

Hidtil har Googles chatbot Gemini Advanced kun været tilgængelig i Danmark med engelsk sprog, men Google lancerer nu chatbotten på dansk.

Det oplyser Google i en pressemeddelelse efter tirsdagens udviklerkonference i Californien.

Ud over at udkomme på dansk opgraderes chatbotten til at køre på Googles nyeste og mest avancerede sprogmodel, Gemini 1.5 Pro.

Den opgradering kommer til at give nye muligheder. Blandt andet vil Gemini Advanced kunne give opsummeringer, svar og feedback på op til 1.500 PDF-sider.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dertil vil chatbotten kunne sammenholde argumenter og konklusioner på lange forskningsartikler og bøger.

Nyhederne om Gemini Advanced kommer, efter at tjenesten for få uger siden blev opgraderet til at tale direkte sammen med Googles øvrige populære tjenester som Maps, Gmail og YouTube.

/ritzau/