Google-topchef står til 1,6 milliarder kroner i aktiebonus

Sundar Pichai får også årsløn på omkring 13,5 millioner kroner. Forgængeren fik kun én dollar.

Sundar Pichai - den nyligt indsatte administrerende direktør for selskabet Alphabet, der ejer Google - kan komme til at modtage ikke mindre end 240 millioner dollar (over 1,6 milliarder kroner) i aktiebonus over de næste tre år.

Det er det hidtil største beløb, som er blevet stillet en topchef i den amerikanske it-gigant i udsigt.

Hele bonussen bliver kun udbetalt, hvis Alphabet lever op til en række mål under Pichais ledelse.

Pichai får også en årsløn på to millioner dollar (13,5 millioner kroner). Det kan sammenholdes med, at Larry Page - en af stifterne af Google - kun gav sig selv en årsløn på en enkelt dollar i samme rolle sidste år.

Det var en symbolsk gestus fra Pages side, da en topchef for de store it-giganter typisk har så store aktiebonusser, at deres årsløn ikke har større betydning. Også Facebooks stifter, Mark Zuckerberg, får kun en dollar i årsløn.

- I forhold til indsættelse af andre topchefer ligger Pichais aktiebonus under et beløb på 376 millioner dollar (over 2,5 milliarder kroner) til Tim Cook, da han overtog Apple, siger Amit Batish fra Equilar, der holder øje med topchefers lønninger.

Pichai opfattes som manden, der har sikret den store succes for Googles internetbrowser, Chrome.

De to stiftere af Google, Larry Page og Sergey Brin, trådte tidligere i denne måned tilbage fra deres roller som henholdsvis administrerende direktør og præsident hos Alphabet.

Grundlæggerne er dog fortsat involverede i selskabet som aktionærer og medlemmer af selskabets bestyrelse.

Google blev grundlagt i september 1998. Det var oprindeligt kun en algoritme, der lod brugere søge på internettet. Siden er flere tjenester kommet til.

Disse tæller blandt andet videotjenesten YouTube, ligesom at Alphabet også ejer virksomheden Waymo, der udvikler selvkørende biler.

Sundar Pichai har arbejdet 15 år i Google og er nu selskabets ansigt udadtil.

Da Pichai overtog ledelsen af Google i 2015, havde han en årsløn på 652.500 dollar (omkring 4,4 millioner kroner). Året efter blev hans løn mangedoblet takket være 199 millioner dollar (1,34 milliarder kroner) i aktieudbytte.

/ritzau/Reuters