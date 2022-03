Gospeltrio stikker ud i anonymt grandprixfelt

Otte artister går på scenen i Jyske Bank Boxen i Herning lørdag aften i jagten efter at repræsentere Danmark til det internationale melodigrandprix, Eurovision, i Torino til maj.

Kigger man i bookmakernes krystalkugle, spår de samstemmigt, at nummeret "Hallelujah" med gruppen Conf3ssions stikker afsted med titlen og trofæet til det danske melodigrandprix.

Det er det bedste bud i et felt, hvor der ikke umiddelbart er nogen ørehængere, siger pressechefen hos Unibet, Per Marxen.

- Som regel kan sange, der hedder noget med "Hallelujah", et eller andet, selv om vi ikke er oppe i Leonard Cohen-klassen.

- Men det er en sang, ingen rigtigt kan have noget imod, og den rammer sådan rimeligt gennemsnitligt, siger Per Marxen.

Den tidligere mangeårige grandprixkommentator Ole Tøpholm peger også på Conf3ssions.

Trioen består af søskendeparret Tobias og Sara Callesen og veninden Laura Lindell, som har en fælles fascination for gospel, men går på scenen med et mere poppet nummer.

- Melodien fejler ikke noget, den er såmænd meget god og alt det der, men den er heller ikke nyskabende. Det behøver en grandprixsang heller ikke at være.

- Den skal bare ramme den rigtige energi på det rigtige tidspunkt, siger Ole Tøpholm.

I år er det alene seerne, som vælger vinderen af melodigrandprixet, og de stemmer typisk på festlige og farverige sange.

Det bringer formentlig ballader som Junckers "Kommet for at blive" og Patrick Dorgans "Vinden suser ind" i bunden af feltet, vurderer Ole Tøpholm.

Både han og Per Marxen understreger, at præstationen på selve aftenen også har betydning for det endelig udfald. Skulle Conf3ssions falde igennem, peger begge på gruppen Reddis Remee og Chief 1-producerede nummer, "The Show".

- Hvis folk er i det skøre hjørne, er der også bandet Fuld Effekt og deres nummer, "Rave med de hårde drenge".

- Men umiddelbart - uanset hvem der vinder - skal Danmark kæmpe om en finaleplads til Eurovision, lyder vurderingen fra Ole Tøpholm.

Dansk Melodi Grand Prix sendes på DR1 lørdag 5. marts klokken 20.

/ritzau/