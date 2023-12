GPS-sender skjult i fyrværkerikasse afslørede krudttyve

En GPS-sender skjult i en kasse med fyrværkeri førte politiet på sporet af to formodede gerningsmænd efter et indbrud i en fyrværkericontainer i Greve natten til torsdag.

Ved indbruddet i containeren hos Silvan i Ventrupparken blev der stjålet fyrværkeri med såkaldt nettoeksplosivmængde på 39 kilo, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Men hvad der i første omgang kunne se ud som en knaldgod forbrydelse for gerningsmændene, endte med at gå op i røg. For i en af kasserne med fyrværkeri var der gemt en sender, og den kunne politiet følge.

Senere torsdag sporede politiet senderen til at befinde sig på Amager ved København. Og på Kongelundsvejen i Kastrup standsede Københavns Politi en bil med en 20-årig mand og en dreng på 17.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bag bilen var en trailer fuld af fyrværkeri, og da politiet gennemsøgte bilen, fandt man vinkelslibere, boltsaks, koben og handsker.

De to mænd blev anholdt og bragt til politistationen i Roskilde til afhøring. Her blev den 17-åriges mor og de sociale myndigheder også tilkaldt, da drengen ikke er myndig.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi oplyser kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist, at de to anholdte nægter sig skyldig i sigtelserne mod dem.

Ud over indbrud er de sigtet for at have overtrådt reglerne om opbevaring af fyrværkeri. Privatpersoner må kun håndtere en mængde på op til fem kilo - de var i besiddelse af 39.

Fyrværkerireglerne tilsiger desuden, at det stjålne fyrværkeri ikke kan gå tilbage i almindelig handel. Det skal destrueres. Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi venter der derfor et erstatningskrav på op mod 30.000 kroner rettet mod de unge.

De anholdte blev begge løsladt torsdag aften. Politiet skal nu efterforske sagen færdig, og derefter bliver det op til anklagemyndigheden og siden domstolene at afgøre sagen.

/ritzau/