Graasten Slot fortsætter som sommerbolig for kongeparret

Kong Frederik og dronning Mary tager 9. juli ophold på Graasten Slot.

Dermed fortsætter kongeparret traditionen med at bruge det sønderjyske slot som sommerbolig for den kongelige familie.

Det skriver kongehuset på sin hjemmeside.

Graasten Slot blev givet som bryllupsgave til kong Frederiks bedsteforældre - kong Frederik IX og dronning Ingrid - tilbage i 1935.

Dermed har slottet i 89 år været samlingssted for den kongelige familie i sommermånederne.

Når kongeparret i juli drager til Sønderjylland, vil der være officiel modtagelse på Torvet i Gråsten.

Her vil kongeparret blive budt velkommen af borgmester i Sønderborg Kommune Erik Lauritzen (S).

Han ser frem til at tage imod gæsterne, fremgår det af en pressemeddelelse fra Sønderborg Kommune.

- Vi glæder os til at byde kongeparret velkommen i Gråsten, og vi er meget glade for, at kongeparret dermed fortsætter den tradition, som dronning Margrethe fulgte i mange år i forbindelse med sommeropholdet på Graasten Slot.

- Når kongeflaget er hejst på Graasten Slot, så er det for mange sønderjyder den dag, hvor sommerferien virkelig går i gang, siger Erik Lauritzen.

I løbet af sommeren vil også dronning Margrethe og prinsesse Benedikte tage ophold på det sønderjyske slot.

Det nuværende Graasten Slot stammer fra 1759.

Gennem tiden har slottet haft skiftende ejere i form af blandt andre den sønderjyske hertugfamilie augustenborgerne og Frederik VII.

I 1920 overtog staten slottet. Det blev blandt andet anvendt som retslokale og bibliotek, indtil det i 1935 blev overdraget til kongehuset.

Omkring slottet ligger slotshaven, som er åben for offentligheden. Slotshaven er i romantisk stil og blev anlagt i slutningen af 1700-tallet.

Når den kongelige familie har residens på Graasten Slot, er der dog ikke offentlig adgang til slotshaven.

/ritzau/