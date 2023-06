Grækenland kræver en hestehov og to hoveder tilbage fra Danmarks nationalmuseum

Tre klenodier har i årevis været genstand for genvordigheder mellem Grækenland og Danmarks skiftende regeringer.

En aktindsigt, som Politiken har fået udleveret fra Kulturministeriet, viser, at der i 2006 landede et brev med græsk poststempel hos Nationalmuseets daværende direktør med krav om at tre 2500 år gamle marmorgenstande tilbage til Grækenland.

Tvisten handler kort godt om, hvem der har ret til et kentaurhoved, en hestehov og et lapith-hoved (lapitherne var ifølge græsk mytologi et mytisk klippefolk, som kæmpede mod kentaurerne), som angiveligt stammer fra Parthenontemplet i Athen.

Og kravet fra 2006 skulle vise sig blot at være det første af mange.

Spoler man frem til 2014, så skulle tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) have modtaget et krav fra Grækenlands tidligere premierminister Antonis Samaras. Og Lars Løkke Rasmussen blev som Venstre-statsminister i foråret 2019 præsenteret for samme krav af tidligere premierminister Alexis Tsipras under et officielt besøg i Athen.

Men historien om det græske repatrieringskrav stopper ikke dér.

Den 10. marts i år modtog kulturminister Jakob Engel-Schmidt (Mod) endnu et krav. Denne gang var afsenderen den græske kulturminister, Line Mendoni, som ifølge avisen har ført til fornyet selvransagelse på Nationalmuseet og i Kulturministeriet.

”I Kulturministeriet har man bedt Nationalmuseet om at levere deres faglige indstilling, og på den baggrund vil kulturministeren træffe den endelige beslutning om, hvorvidt marmorhovederne og hestehoven bør blive eller sendes tilbage til Akropolis,” skriver Politiken.

Til Kristeligt Dagblad kunne Nationalmuseets direktør Rane Willerslev i slutningen af marts i år fortælle, at museet allerede tilbage i januar havde modtaget et ”formelt krav fra Grækenland om at få udleveret de to marmorhoveder fra Parthenontemplet på Akropolis i Athen”. Her nævnes der imidlertid intet om hestehoven. Museumsdirektøren sagde også dengang:

”Det er simpelthen noget, som Folketinget bør tage stilling til. Et stort krav om udlevering af genstande kan lægge et helt museum ned.”

Kravet, som Grækenland stiller Nationalmuseet, er langt fra en enlig svale.

Rundt om i hele verden findes der historie om, hvordan lande kræver at få kunstværker repatrieret.

En nyligt eksempel handler om de såkaldte Benin-bronzer, som Smithsonian Museum i Washington D.C. har valgt at sende tilbage til Nigeria.