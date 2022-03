Grandprix-app giver seerne flere stemmer

Ved Dansk Melodi Grand Prix i år er det som noget nyt muligt at afgive stemmer i hele ugen op til showet i appen DR Grand Prix.

Her kan man hver dag fra mandag til fredag give én stemme på de kandidater, man mener, fortjener titlen som dette års vinder.

Erik Struve Hansen er programansvarlig chef for grandprixet. Han forklarer, at ideen bag den nye afstemningsmulighed er at engagere seerne op til showet.

- Det, vi håber på, er, at man vil sætte sig ind i kunstnerne og sangene, lytte til alle otte kunstnere og begynde at gå op i grandprixet, før selve aftenen starter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Modtagelsen af den nye stemmemulighed har dog ikke kun været positiv.

Marek Bang Poulsen er bestyrelsesmedlem i MelodiGrandPrixFans.dk og er ikke begejstret for det nye tiltag.

Han peger på, at man ikke kan tage højde for finalisternes vigtige liveoptræden, når man afgiver sine stemmer i løbet af ugen.

- Liveoptrædenen er en vigtig del af det samlede udtryk. Man kan godt have en rigtig fin studieindspilning af en sang, som viser sig ikke rigtig at fungere live på scenen, siger han.

Stemmerne fra ugens løb kan dog ikke direkte afgøre, hvem der vinder showet.

Grandprixet er delt ind i to afstemningsrunder, hvor sangene først skal reduceres fra otte til tre, og efterfølgende skal vinderen findes.

Stemmerne fra ugens løb tæller kun med i den første runde.

Dog kan nogle kunstnere have en fordel ved første runde, hvis de er aktive på sociale medier og bruger det i løbet af ugen.

- De har helt klart en fordel. De har et stort netværk, de kan aktivere, og flere følgere, siger Fabian Holt, der er lektor ved Roskilde Universitet og har forsket i musik og populærkultur.

Erik Struve Hansen er dog ikke bekymret for, at det har stor indvirkning på aftenens resultat.

- Vi har lavet et sjus over, hvor mange der vil stemme i løbet af ugen og på selve aftenen. Vi er ikke super bekymrede for, at afstemningen bliver skæv af det her.

/ritzau/