Grandprixchef efter dansk exit: Jeg kaster ikke håndklædet i ringen

Chef for Dansk Melodi Grand Prix Erik Struve Hansen har ikke opgivet håbet om at få bugt med "grandprixforbandelsen", der nu tæller fire missede Eurovision-finaler i streg.

Det fortæller han fredag, efter at danske Saba torsdag ikke gik videre fra semifinalen under Eurovision Song Contest i Malmø.

- Jeg synes, vi har et stærkt hold, der har lært de her mekanismer at kende indefra gennem de seneste års erfaringer. Det her er jo en ekstremsport og en ekstremt kompleks øvelse at være med i. Det bliver vi ved at bygge på, siger han.

Saba var det danske bud på en Eurovision-vinder. Hun optrådte med sangen "Sand", men gik ikke videre til finalen, som afholdes lørdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Danmark har ikke kvalificeret sig videre fra semifinalerne i Eurovision, siden Leonoras "Forever" kom i finalen i 2019. Det er dansk rekord, for inden stimen havde Danmark kun misset finalen tre gange på 14 år.

Ansvaret for stimen kan dog ikke placeres hos artisterne, mener Erik Struve.

- De gør deres absolut bedste. Det er os, der står for udvælgelsesprocessen, hvor vi vælger mellem de sange og de artister, vi har mulighed for at tilknytte til melodigrandprix.

- Artisten skal kunne stå i det her cirkus foran 160 millioner mennesker uden bæven, for hvis ikke de gør det, så er de ude. Og de skal kunne tåle hele mediemaskinen. Så det er en kæmpestor opgave, siger han.

Ifølge Erik Struve Hansen var årsagen til Sabas exit, at feltet i semifinalen var meget stærkt.

- Saba leverede en pragtpræstation - faktisk sin bedste nogensinde i hele perioden - men lige pludselig var vi bare i en semifinale som var en dynamitpulje, hvis man skal blive i sportsmetaforerne, siger Erik Struve Hansen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis et fodboldhold ikke var nået længere end de indledende runder fire år i streg, ville det være nærliggende at spørge træneren om, hvorvidt det var tid til at give plads til nye kræfter.

Det afviser Erik Struve Hansen pure.

- Jeg er jo biased. Men at skylle det hele ud med badevandet, er ikke den rigtige vej at gå. Vi fortsætter med at alliere os med den danske musikbranche og eksperter, som nørder det her, lige så meget som vi gør.

- At kaste håndklædet i ringen, kommer jeg i hvert fald ikke selv til at gøre, siger han.

/ritzau/