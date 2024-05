Grøn fuldender sommerens plakat med Kesi og Hugorm

Grøn, der tidligere var kendt som Grøn Koncert, har sat det musikalske mandskab, der skal turnere landet rundt til sommer.

Kesi og Hugorm bliver de to sidste artister på årets Grøn-plakat. Dermed gør de to kunstnere Blæst, Burhan G, Jada, Scarlet Pleasure, Tobias Rahim og TV-2 selskab.

Det oplyser arrangørerne bag Grøn i en pressemeddelelse.

Kesi stod også på Grøn-scenen i 2019, og det er et af de største navne i dansk musik, der nu vender tilbage til Grøn-universet.

Med næsten 900 millioner streams i bagagen siden karrierens start i 2011 er den 31-årige-rapper klar til at spille sine mange hits i de otte forskellige Grøn-byer.

- Grøn for mig betyder sammenhold, der betyder hygge, og det betyder fællesskab. Jeg glæder mig til at komme ud og nyde en masse gode dage med en masse gode mennesker, både foran og bag ved scenen, siger Kesi ifølge pressemeddelelsen.

Modsat Kesi er Hugorm, der har Simon Kvamm i front, et nyere navn i det danske musiklandskab. Bandet lagde fra land i 2020, og sommerens koncerter bliver derfor Hugorm's Grøn-debut.

Simon Kvamm og Hugorm er kendt for bandets energiske koncerter, og den oplevelse kan sommerens gæster på Grøn også se frem til.

- Det er kæmpestort for Hugorm at komme på Grøn. Vi har brugt et par år på at finde vores musikalske ståsted og ikke mindst få nogle koncertkilometer i benene, og nu føler vi os klar til at komme ud til alle de mennesker, Grøn er en platform til at nå, udtaler gruppen ifølge pressemeddelelsen.

- Og vi føler os overbeviste om, at Hugorm for dem vil være et vitamin-boost, de ikke vidste, de gerne ville have.

Grønturnéen rejser rundt til otte forskellige byer i Danmark.

Først i Tårnby 18. juli og dernæst rejser koncerten til Jylland, hvor festivalen lægger vej forbi Kolding 19. juli, Aarhus 20. juli, Aalborg 21. juli og Esbjerg 25. juli.

Derefter går turen til Odense 26. juli og Næstved 27. juli, før Grøn slutter festen i Valby 28. juli.

Billetsalget er kommet historisk fra start, og årets Grøn kan allerede melde udsolgt i Valby og Næstved.

Det er cirka to måneder tidligere end i 2023 og dermed det tidligste tidspunkt nogensinde, at Grøn har kunnet melde nogen byer udsolgt.

/ritzau/