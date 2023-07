Grøn skydes i gang med historisk billetsalg

Ikke engang sommerens ustadige vejr kan slå skår i glæden hos Grøn, som koncertturnéen bare kaldes, i et år med historisk billetsalg på festivalens 40-års jubilæum.

Torsdag går det løs med endagsfestivalens første koncert, der afholdes i Tårnby.

Muskelsvindfonden, der sammen med Tuborg arrangerer koncerterne, glæder sig til at komme i gang med årets koncerter og samle folk på tværs om det gode og nære.

Det siger indsamlingschef hos Muskelsvindfonden Theis Petersen.

- Det er det, Grøn kan. Vi har brug for at samles i det nære, når verden er fyldt med usikkerhed og dårlige nyheder.

Allerede inden første koncert i Tårnby er løbet af stablen, har Grøn udsolgt til syv ud af otte koncerter.

- Det er helt fantastisk. Det er historisk, siger Theis Petersen.

Theis Petersen peger på årets musikprogram som en af hovedårsagerne til, at billetsalget i år har slået rekord.

Det bliver det danske band Saveus, der med numre som "Ready to die" og "Himalaya" skal åbne festen i Tårnby.

Efter Saveus kan publikum glæde sig til den danske rapper L.O.C., sangeren MØ og fem andre artister.

- Vi har jo ubetinget en af de billigste billetpriser for otte danske topnavne, siger Theis Petersen om endnu en af årsagerne til, at billetterne til årets koncerter er blevet revet væk.

Tidligere år har dårligt vejr haft en stor påvirkning på bundlinjen og dermed på, hvor mange penge Grøn har kunnet sende videre til Muskelsvindfonden.

Sommeren 2023 har budt på meget ustadigt vejr. Men lige netop i år kan end ikke dårligt vejr bekymre arrangørerne bag.

- Vejret er altid en joker, når man laver udendørskoncerter i Danmark. Men bekymringen er mindre, fordi vi har haft det her flotte forsalg.

- Det gør, at vi allerede nu kan sige, at vi kommer tæt på 180.000 gæster, hvilket er det bedste i ti år, siger Theis Petersen.

Uanset vejret ser indsamlingschefen frem til at afvikle gode koncerter rundt i landet og holde en fest.

- Vi håber folk klæder sig på til vejret, og så holder vi en fest. Om det så bliver en regnfest, vindfest eller solskinsfest, det må vi tage, som det kommer, siger han.

Grøn arrangeres af Muskelsvindfonden i samarbejde med Tuborg. Endagsfestivalen har til formål at samle ind til Muskelsvindfondens arbejde for at skabe bedre forhold for mennesker med muskelsvind.

Sådan har det været siden 1983.

/ritzau/