Grøndahl overgår sig selv i ny MeToo-roman, hvor Kierkegaard spiller en rolle til sidst

Hvis man oplistede alle de emner, som Jens Christian Grøndahls nye roman kommer omkring, ville et realistisk gæt på bogens omfang være omkring de 500 sider. Mindst. Nu er den “kun” på det halve, og det er faktisk helt perfekt, for less is more i “Fra i nat sover jeg på taget”, og man læser begærligt denne lille store bog for at nå til bunds i mysteriet Anna Secher.

Hun er aksen, hvorom alle bogens emner drejer sig: seksuelle overgreb i mediebranchen, radikaliseringen af den yderste venstrefløj, den københavnske kunstscene i 1980’erne, borgerlighedens tillokkelser og begrænsninger, forholdet mellem forældre og børn, skyld, ansvar og frisættelse i forbindelse med skilsmisse samt alderdommens indsigter.