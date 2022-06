Grønland beder Danmark undersøge gammel spiralkampagne

Det er på tide, at Danmark undersøger, hvad der helt konkret skete med en spiralkampagne i Grønland fra midten af 1960'erne til og med 1991.

Det mener det grønlandske parlament. Det har torsdag vedtaget et lovforslag om at bede Danmark få udarbejdet en uvildig undersøgelse af forløbet, hvor flere tusinde kvinder i Grønland fik opsat spiraler, der er et præventionsmiddel.

Det skriver KNR.

Konkret beder parlamentet om en "uvildig udredning af de danske sundhedsmyndigheders svangerskabsforebyggelsespraksis i Grønland i årene omkring midten af 1960’erne til udgangen af 1991".

Artiklen fortsætter under annoncen

Selvstyreformand Mute B. Egede fortæller til KNR, at det er begrænset, hvad Grønland selv ved om spiralsagen.

- Det skal være en yderst detaljeret og meget grundig udredning. Ofrene har krav på en ordentlig behandling, siger han.

Sagen er blandt andet blevet beskrevet af DR i podcasten "Spiralkampagnen" samt i flere artikler. Her fremgår det, at spiralerne var myndighedernes strategi for at nedbringe befolkningsvæksten i Grønland.

En rapport fra 1965 viser ifølge KNR, at der årligt blev født 500 børn uden for ægteskab i Grønland. En tredjedel af mødrene var under 18 år.

Kort efter begyndte kampagnen, hvor tusindvis af kvinder og piger ned til 13 år ifølge DR fik opsat spiraler. Mange uden samtykke.

Fra 1966 til 1970 blev der opsat 4500 spiraler. Det svarer til halvdelen af kvinderne i den fødedygtige alder i Grønland i den periode. Indgrebene fortsatte også i tiden efter 1970.

Den seneste tids dækning af sagen har ifølge KNR rystet befolkningen.

Og ifølge Mimi Karlsen, der er Grønlands minister for børn, unge, familier og sundhed, har det traumatiseret mange kvinder at få lagt en spiral uden den enkeltes viden eller samtykke.

- Flere kvinder beskriver, at de oplever ubehagelige krisereaktioner og flashback efter udgivelsen af podcasten og den voksende debat i samfundet og på de sociale medier, siger hun til KNR.

Som konsekvens af det bliver der tilbudt gratis hjælp fra psykologer eller psykoterapeuter til dem, der har behov for at få bearbejdet oplevelsen fra dengang.

/ritzau/