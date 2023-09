Grønlandsdrama vinder to priser ved filmfestival i Spanien

Lørdag aften har grønlandsdramaet "Kalak", som er baseret på forfatter Kim Leines selvbiografiske debutroman, vundet to priser ved den prestigefyldte San Sebastián Film Festival i Spanien.

Det skriver Det Danske Filminstitut.

Instruktøren bag filmen, svenske Isabella Eklöf, vandt "Juryens Specialpris", mens prisen for bedste fotografering gik til danske Nadim Carlsen, der er filmens fotograf.

I "Kalak" drages publikum ind i Jans liv på Grønland, hvor han lever sammen med sin familie. Som voksen drømmer han om at blive en del af det lokale fællesskab. Det, de kalder en "kalak" - "en skide grønlænder".

Jan er på flugt fra sig selv og sin egen opvækst, efter at han som ung havde et sex- og medicinmisbrug. Det trækker tråde tilbage til Jans opvækst, hvor han blev misbrugt af sin far.

Isabella Eklöf slog igennem i 2018 med debutfilmen "Holiday", der fik verdenspremiere på Sundance-filmfestivalen. Filmen vandt fire Bodilpriser for blandt andet bedste danske film.

Nadim Carlsen har fotograferet en række prisbelønnede film som "Holiday" og "Holy Spider" samt episoder af HBO-serien "The Last of Us". Filmfotografen har fået en Bodil for "Holiday" og en Robert for "Holy Spider".

"Kalak" får dansk biografpremiere den 7. marts næste år.

Manuskriptet er skrevet i samarbejde med Kim Leine og manuskriptforfatteren Sissel Dalsgaard Thomsen. Den er produceret for Manna Film med støtte fra Det Danske Filminstitut.

Blandt filmens medvirkende er Emil Johnsen, som hovedrollen Jan, mens skuespillerne Asta August, Berda Larsen og Connie Kristoffersen også har fremtrædende roller.

