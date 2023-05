Grønlandsk folketingsmedlem: Vi bør kunne tale grønlandsk i salen

Der skal være plads til, at man taler grønlandsk fra talerstolen i Folketingssalen.

Sådan lyder det fra det grønlandske folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam fra partiet Siumut, efter at hun talte grønlandsk fra talerstolen fredag i en debat om rigsfællesskabet.

- Det er et levn fra kolonitiden, at vi stadig kun taler dansk i salen. Hvis Danmark i virkeligheden var et rigsfællesskab, ville vi også kunne rumme hinandens sprog, siger hun.

Efter debatten i salen er hun tydeligt berørt af situationen. Hun fortæller, at hun både havde forberedt en grønlandsk og en dansk tale. Men hun valgte den grønlandske.

- Jeg er folkevalgt fra Grønland. Grønland er et valgdistrikt i sig selv. Jeg fører valgkamp på grønlandsk. Men jeg kan ikke repræsentere mit folk i Folketingssalen på det sprog, der er det officielle sprog i Grønland.

- Det ser jeg bare noget forkert i, siger hun.

Debatten om rigsfællesskabet begyndte fredag klokken 10, og Aki-Matilda Høegh-Dam gik på talerstolen lidt i klokken 13.

I salen svarede hun også kun på grønlandsk, når andre folketingsmedlemmer stillede hende spørgsmål.

Lidt efter klokken 13 konstaterede tingsekretær Erling Bonnesen (V), som sad i formandsstolen under seancen, at ingen længere vil stille spørgsmål til Aki-Matilda Høegh-Dam.

SF's Karsten Hønge fik nok under debatten.

- Jeg vil ikke være statist i det, der foregår, bare fordi det skal bruges i grønlandske medier, sagde Hønge.

Det afviser Aki-Matilda Høegh-Dam blankt. Hun påpeger, at der i det grønlandske parlament, Inatsisartut, tales dansk "som noget naturligt".

- Her (i Danmark, red.) bliver det kaldt "mediestunt", eller at nogen er "statist". Det sårer mig, for hvordan har alle grønlændere det derhjemme, når der kun bliver talt dansk?

- Det er ikke alle grønlændere, der kan forstå det, når der vedtages love i Folketinget. Så det er også for at vise nuancer i det, at jeg synes, det er vigtigt, siger hun.

SPØRGSMÅL: Hvad ville du sige til folk som Karsten Hønge, der mener, at det hæmmer debatten, at du taler grønlandsk?

- Jeg er enig. Derfor synes jeg, at det er vigtigt at snakke på et sprog, som grønlændere kan forstå. For det er netop dem, der bliver hæmmet hver eneste dag.

- Nu mærkede han (Karsten Hønge, red.) det på egen krop, og så sagde han sagde noget til det. Men forestil dig, hvordan alle dem fra Grønland har det hver dag. Det sagde jeg også til ham fra stolen, siger hun.

Hun understreger, at hun håber, at Folketingets ledelse, Præsidiet, vil gøre det muligt at tale grønlandsk fra talerstolen i fremtiden.

/ritzau/